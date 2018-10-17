Дерипаска предоставил суду Лондона залог на 245 млн долларов

Бизнесмен Олег Дерипаска в рамках судебного разбирательства с экс-председателем Внешэкономбанка Виктором Чернухиным в Высоком суде Лондона предоставил в качестве залога акции на 245 млн долларов, следует из материалов суда.

Дело касается борьбы за «Трехгорную мануфактуру». Активы Дерипаски гарантируют оплату судебных расходов, если Чернухин выиграет дело, следует из материалов суда.

Дерипаска приобрел «Трехгорную мануфактуру» в 2002 году. Чернухин утверждает, что был его партнером и имел долю в 50% в компании Navio Holdings. В 2010 году они встретились в Давосе и там Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина за 100 млн долларов, однако не сделал этого, сообщает «Коммерсант».

В суде Лондона Чернухин обвиняет Дерипаску в недружественном поглощении актива. В 2017 году суд поддержал Чернухина, обязав Дерипаску выплатить 95,2 млн долларов. Бизнесмен обжалует решение.