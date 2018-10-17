Эксперт оценил поведение ингушской оппозиции на встрече с полпредом в СКФО

«Наиболее радикальная и непримиримая часть общественных активистов решает задачи, связанные с внутриполитическими процессами, внутриполитической борьбой в Ингушетии, далекие от решения реальных проблем в республике», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Арешев. Он прокомментировал поведение участников протестного митинга в Магасе на встрече с полпредом Александром Матовниковым, и их неявку на встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

«Безусловно, тот факт, что они отказались от сегодняшней встречи с Евкуровым, свидетельствует не в их пользу», – подчеркнул научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

В среду члены оргкомитета митинга, который продолжается в столице Ингушетии Магасе (с протестами против заключения соглашения об установлении границ между республикой и соседней Чечней) не пришли на заседание комиссии по определению границ. Они не явились, «несмотря на вчерашние договоренности в полпредстве», сообщил Артем Перехрист, советник главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Арешев также указал на ультимативный тон разговора некоторых ингушских общественников на прошедшей накануне встрече с полпредом в СКФО Александром Матовниковым и начальником управления президента России по внутренней политике Андрея Яриным.

Эксперт отметил: также интересен тот факт, что среди активистов, побывавших на встрече с Матовниковым, есть те ингуши, которые проживают в Москве, вдали от республики. «Это свидетельствует о том, что столь бурные общественно-политические процессы в Ингушетии могут быть отражением некоторых других процессов, в том числе федерального уровня», – полагает Арешев. «Мы прекрасно понимаем, что Северный Кавказ в постсоветской истории России уже не раз использовался различными силами, в том числе и в Москве, для решения каких-то своих проблем, мягко говоря, очень отдаленно имеющих отношение к решению насущных социально-экономических вопросов в Ингушетии, либо какой-то другой республики Северного Кавказа», – отмечает эксперт.

«Как мы видим, глядя на события не только в Ингушетии, но и в Кабардино-Балкарии в последний период, все-таки есть попытка раскачать какой-то этнический компонент применительно к Северному Кавказу. Есть попытка использовать различные проблемы межреспубликанского характера, которые, безусловно, нужно было решать», – отмечает Арешев.

Проблема границы между Чечней и Ингушетией не решалась достаточно долгое время по существу и являлась предметом различного рода споров, конфликтов, притязаний, напоминает Арешев.

«Желающие расшатать внутриполитическую стабильность в России, в том числе используя территориальные и иные проблемы на Кавказе, были, есть и будут. Но это означает, что решать проблемы нужно, но действовать следует достаточно аккуратно», – указал эксперт.

Для урегулирования ситуации в Ингушетии очень серьезные усилия предпринимаются федеральными структурами, в том числе полпредством в СКФО, подчеркивает Арешев. «Проводится серьезная работа, чтобы все-таки решить эту проблему в рамках тех юридических процедур и процедур согласования, которые предлагаются в рамках переговорного процесса с членами оргкомитета митинга», – указал собеседник.

Добавим, что во второй половине дня в среду стало известно: организаторы протестной акции в Магасе решили ее приостановить. Об этом заявил представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев. Напомним, что властями республики были согласованы новые даты санкционированного митинга – с 31 октября по 2 ноября. Как отмечают эксперты, благодаря работе, проделанной, в том числе, во время визита полпреда Матовникова и начальника управления президента по внутренней политике Ярина – митинговый процесс вошел в конструктивное русло. Общественность участвует в согласованной акции, которая не сопровождается эксцессами, требующими вмешательства правоохранителей.