Представители митингующих не пришли на совещание по границе с Чечней

Члены оргкомитета митинга в Магасе (Ингушетия) по вопросу соглашения об установлении границ между регионом и Чечней не пришли на заседание комиссии по определению границ между регионами.

Заседание проводит глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Члены оргкомитета митинга в очередной раз не явились на заседание комиссии, несмотря на вчерашние договоренности в полпредстве. Но заседание проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой», – передает ТАСС слова советника главы Ингушетии Артем Перехрист.

Договоренность о проведении совместного заседания была достигнута 16 октября на встрече полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова и начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками, она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. Однако после этого в Ингушетии были проведены акции протесты несогласных с решением руководства республик.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.