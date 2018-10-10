Братья Кокорины предложили примирение

Защита футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла предложила примирение пострадавшим от избиений.

Адвокат Кокориных Олег Попов сообщил, что оба обвиняемых раскаиваются. Они извинились перед чиновниками и водителем журналистки Первого канала, передает РИА «Новости».

Во вторник прошли очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими. Выяснилось, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев не бил директора департамента Минпромторга Дениса Пака, но участвовал в избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщал о высказанном предложении о примирении сторон. Адвокат чиновника говорила, что о мире пока речи не идет.

На прошлой неделе футболисты вместе с младшим братом Кокорина избили Пака и Гайсина в кафе – удар стулом нанес Кокорин, который стал зачинщиком драки.

Также спортсменов подозревают в нападении на водителя журналистки Ольги Ушаковой.

Полиция Москвы расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК («Побои»), и одно, в отношении Кокорина и Мамаева, по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство по предварительному сговору»).