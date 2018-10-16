В России предложили создать «психологическое» министерство

Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил правительству России создать министерство психологического климата, так как в стране «зашкаливает градус жестокости».

Чернышов заявил, что в России люди издеваются над стариками и инвалидами, на парковках и дорогах возникают драки, бывшие супруги скандалят из-за имущества. В результате «агрессия превращается в норму», и при этом «поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети», передает RT.

«Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно – примеров милосердия они не видят», – добавил парламентарий.

Эту ситуацию необходимо менять, иначе в будущем россияне рискуют превратиться «в стаю дикарей с легким налетом цивилизации».

По задумке Чернышова, новое министерство должно заняться разработкой программы помощи для разных категорий граждан, выявлением причин агрессии в социуме и созданием дальнейшей стратегии развитии общества.

Психологи и социологи должны будут «проводить исследования, измерять и менять агрессивный фон в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия, целью которых станет снижение и развенчивание идеалов культуры насилия» – это «уроки в школах, беседы с родителями, тренинги на предприятиях».

Кроме того, любой гражданин будет иметь возможность позвонить на горячую линию министерства и получить необходимую помощь.

Ранее тележурналист Владимир Познер заявил, что россияне стали агрессивными и жестокими из-за переходного периода. Так он прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой об «отсталости» России.