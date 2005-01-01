Познер рассказал о причине «агрессивности и жестокости россиян»

В ответ на скандальные заявления писательницы Людмилы Улицкой тележурналист Владимир Познер пояснил, что россияне стали агрессивными и жестокими из-за переходного периода.

«Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах, как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает агрессия, и даже жестокость. Я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой», – рассказал Познер.

Однако журналист добавил, что не согласен со мнением писательницы о развитии России поперек цивилизованного процесса. Познер заявил, что страна как раз развивается и вырывается из советского прошлого и долгого пребывания в «абсолютно нецивилизованном» состоянии, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Улицкая рассказала в интервью, что Россия сильно отстает в своем развитии от Европы и идет поперек цивилизованного процесса. Также писательница отметила падение уровня культуры и образования. В этом с ней согласился замглавы комитета Госдумы и режиссер Владимир Бортко, отметив однако, что Россия от европейских стран никогда не отстанет.