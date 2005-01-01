Режиссер Бортко согласился с Улицкой о падении уровня культуры россиян

Замглавы комитета Госдумы, режиссер Владимир Бортко, комментируя слова писательницы Людмилы Улицкой о снижении культурного уровня россиян, заявил, что граждане нашей страны никогда не отстанут от европейских стран.

«Я усматриваю в высказывании Людмилы Улицкой две вещи. Первое: то, что мы отстаем от Европы, так нам постоянно говорят. Так еще говорили 150 лет назад, когда были и Толстой и Чехов, но, тем не менее, великая русская литература, культура и музыка всегда впереди», – заявил Бортко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В то же время он признал, что культурный уровень россиян снижается. «Бесспорно, стало хуже. В Советском Союзе были заинтересованы в возрастании культурного уровня своего народа. Это была основная цель, сейчас на это просто жалко и страшно смотреть», – отметил Бортко.

В то же время он назвал смешными заявления о том, что «Россия – это задворки Европы».

Ранее Улицкая в интервью украинскому телеканалу заявила, что Россия отстает от Европы и превращается в «мировую провинцию». Писательница также призвала снижать «уровень агрессии» россиян.