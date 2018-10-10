Нурмагомедов задумался о завершении карьеры

Дядя российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Алекс рассказал, при каких условиях его племянник закончит карьеру в смешанных единоборствах.

По его словам, Нурмагомедов не собирается давать реванш ирландцу Конору Макгрегору.

«Хабиб сказал «нет». Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», – цитирует «Спорт-Экспресс» Алекса Нурмагомедова.

Дядя бойца отметил, что ирландский спортсмен «не интересен Хабибу», несмотря на то, что команда Макгрегора ему предложила 15 млн долларов за проведение боя-реванша.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заинтересован в проведении боя-реванша с Нурмагомедовым.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы россиянин в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.

На прошлой неделе атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила Нурмагомедова и Макгрегора из-за инцидента, произошедшего после их боя.