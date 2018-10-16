В Минфине назвали возможные сроки утверждения плана по дедолларизации экономики

Минфин рассчитывает, что план по дедолларизации экономики будет утвержден раньше, чем в конце 2018 года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Чем скорее, тем лучше, но жесткого срока нет. Я надеюсь, что раньше (чем до конца года)», – сказал он, передает РИА «Новости».

Моисеев добавил, что план дедолларизации экономики будет реализовываться с момента его утверждения. «Это не план действий на случай чего-то, это просто некий общий план по мотивации экономических агентов по увеличению расчётов в рублях», – сказал он.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России потребуется на дедолларизацию пять-семь лет; при этом необходимо проделать несколько других шагов для инициации процесса.

Кроме того, сообщалось, что российские власти не намерены раскрывать план дедолларизации экономики.