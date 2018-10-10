Украинский митрополит Московского патриархата объявил себя клириком Константинополя

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата», – заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью интернет-каналу «Громадское телевидение».

По его словам, с этого момента он является клириком Константинопольской церкви, передает «Интерфакс».

В понедельник Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Из-за решений Константинополя православие утратило единый координирующий центр.