Нефть подорожала на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх из-за геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста и санкциями США против Ирана.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31%, составив 81,03 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,11% – до 71,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Обозреватель Washington Post Хашукджи исчез в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По некоторым данным, Эр-Рияд готов признать смерть журналиста на допросе.