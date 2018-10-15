РПЦ понадеялась на готовность Порошенко сдержать слово

Русская православная церковь выражает надежду на то, что украинский президент Петр Порошенко, обещавший не преследовать верующих канонической Украинской церкви, сдержит слово, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Он также выразил надежду на то, что «не будет никаких столкновений», передает РИА «Новости».