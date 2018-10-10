Жириновский предложил название для С-700

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил несколько названий нового вооружения, которым якобы располагает Россия.

«Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полетов небо любой страны или даже всей планеты», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, название для сверхмощного оружия «должно внушать врагам страх».

«Это может быть не С-600 или С-700, а «Сокрушение» или «Всесокрушающий», «Без пощады», «Молниеносный», «За упокой», «Адская карусель», «Неумолимый», «Ангел смерти», «Глас Сатаны» или «Геенна огненная». Можно назвать ракету и «ВВЖ» (Владимир Вольфович Жириновский), – заметил политик.

Лидер ЛДПР добавил, что является «одним из самых известных русских политиков за границей» и всегда выступает «за жесткую внешнюю политику России». По его убеждению, именно поэтому назвать новейшее вооружение в честь Жириновского «будет вполне уместно».

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300, заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть заявления политика о наличии у России систем ПВО С-500, С-600 и С-700.