Песков прокомментировал заявление Жириновского о российской системе ПВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским об исключительности российской системы ПВО, употребив излюбленное выражение политика – «однозначно».

«Трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО самые лучшие в мире, мы можем подтвердить это официально», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он не смог подтвердить или опровергнуть заявления политика о наличии у России систем ПВО С-500, С-600 и С-700. «Наверное, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», – сказал Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что Россия якобы обладает системами С-600 и С-700, которые способны закрыть «всю планету».

Военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление лидера ЛДПР, заявил, что Жириновский, безусловно, преувеличивает.