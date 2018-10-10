Коротченко прокомментировал слова Жириновского про С-700

«Жириновский, безусловно, преувеличивает, говоря о разработках неких систем С-600 и С-700», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление лидера ЛДПР о том, что у России якобы есть ЗРК, которые способны закрыть «всю планету».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил, что в настоящее время Российская Федерация ведёт разработку зенитно-ракетного комплекса нового поколения С-500. Разработчиком данной системы является концерн «Алмаз-Антей».

«Система С-500 обладает рядом уникальных характеристик. В отличие от предыдущих систем, таких как С-300 и С-400, она может осуществлять ракетный перехват в ближнем космосе на удалении в несколько сотен километров от поверхности земли. Также в этой системе начата реализация принципа прямого кинетического перехвата боеголовок межконтинентальных баллистических ракет противника», – пояснил Коротченко.

«Плюс к этому С-500 будет иметь расширенные возможности по решению противовоздушных задач. Конфигурация системы уже определена, осуществляется опытное производство, и в ближайшее время С-500 поступит на полигонные испытания», – продолжил эксперт.

Коротченко также добавил, что после подтверждения заявленных характеристик Минобороны примет решение о серийном производстве. «Будущее нашей системы воздушно-космической обороны связана прежде всего с системами С-500», – подчеркнул он.

«Что касается заявлений лидера ЛДПР – он просто хотел оказать психологическое давление на Запад в условиях расширения санкций и военной активности. Но мы должны понимать, что государственную программу вооружений определяют не лидеры политических партий, а президент и министерство обороны», – резюмировал Коротченко. По его словам, говорить о системах С-600 и С-700, закрывающих якобы всю планету – это преувеличение.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что Россия якобы обладает системами С-600 и С-700, которые способны закрыть «всю планету».

«Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО - русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», - отметил Жириновский.

Соловьев иронично предложил политику не выдавать всех секретов, чтобы случайно не рассказать о «страшной системе С-1500». Но Жириновский парировал, что «последняя пока - С-700».