Жириновский заявил о наличии у России систем ПВО С-700

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300, заявил, что Россия якобы располагает системами ПВО С-600 и С-700.

«С-300 их (США) теперь заинтересовала. Они ноль внимания обращали – что там какой-то С-300. А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится – С-300 рядом», – заявил депутат.

При этом он добавил, что «у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700». «Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», – заявил он, передает РИА «Новости».

Зал встретил заявление Жириновского смехом, а ведущий шоу Владимир Соловьев сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, «а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500».

Напомним, решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. После поставки С-300 в Сирию Москва заявила об изменении расклада сил в регионе.