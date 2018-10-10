Гражданская жена Кокорина связала его «глупость» с ЧМ

Взгляд
15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 00:23  |  vz.ru
Разделы

В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
Перейти а раздел…

Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

Попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады Ленинграда всегда вызывали крайне резкую реакциюФото: Борис Кудояров/РИА Новости
Информация о том, что не то снимается, не то уже снята «черная комедия» под названием «Праздник» о блокадном Ленинграде вызвала ожидаемое, естественное и логичное возмущение в социальных сетях. Есть ли возможность пресечь производство подобных фильмов, не нарушая Конституцию и Уголовный кодекс? Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...

Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
    Перейти а раздел…

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Посол России рассказал о работе над иском к США
          ЕС примет санкции против России и Сирии за применение химоружияНазвана причина, почему Польша тормозит участие России в создании музея в СобибореСирия заявила в ООН о военных преступлениях СШАВторой за сутки российский футболист задержан пьяным за рулем
          Глава Белорусской церкви оценил ситуацию на «братской Украине»На МКС рассказали, чего боятся космонавты и астронавтыБритания и ЕС достигли соглашения по BrexitЗахарова объяснила, откуда Bellingcat взяла «расследование» по Солсбери
          Алексея Венедиктова экстренно прооперировалиДверь приемной ФСБ на Лубянке забросали яйцамиВ Госдуме оценили слова Порошенко о «трех украинских брендах», от которых «корчит» РоссиюЭкзит-полл показал провал правящей коалиции на выборах в Баварии

          Главная тема


          Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

          жесткая риторика


          Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

          после драки


          Отец Мамаева попросил сына не общаться с Кокориным

          прожиточный минимум


          Уволенная после скандала саратовский экс-министр получала помощь из бюджета

          Видео

          Гиперзвуковое оружие


          Разведка США узнала о возникших у России «проблемах с ракетой «Авангард»

          «никому не пожелаю»


          Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в «Бутырке»

          раскол православия


          Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

          общественное мнение


          Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «трагедия русского языка»


          Егор Холмогоров: Большевики и Петр Великий хотели перекрыть дорогу к знаниям

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Гражданская жена Кокорина связала его «глупость» с ЧМ

             14 октября 2018, 22:58
          Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Футболист Александр Кокорин «мухи не обидит», заявила его гражданская жена Дарья Валитова.

          «Это может подтвердить любой человек из его окружения», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

          Как предположила Валитова, у Кокорина «что-то, наверное, накопилось». Она связывает случившееся с чемпионатом мира по футболу, который «прошел мимо» футболиста, хотя Кокорин «готовился к нему четыре года».

          Валитова заявила, что Кокорину «было психологически очень тяжело весь чемпионат мира». При этом она признает, что «это не оправдывает» спортсмена, так как его поведение «нельзя оправдать».

          Сама женщина «не может ни на что сейчас обижаться», поскольку «хочет только того, чтобы» ее гражданский муж «был рядом, рядом с ребенком, вышел на свободу». Она заявила, что «главная мысль» Кокорина сейчас «в том, что эта глупость может лишить многого его ребенка».

          В пятницу стало известно, что Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО «Бутырка». Суд арестовал спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла по делу о хулиганстве.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............