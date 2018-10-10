Гражданская жена Кокорина связала его «глупость» с ЧМ

Футболист Александр Кокорин «мухи не обидит», заявила его гражданская жена Дарья Валитова.

«Это может подтвердить любой человек из его окружения», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Как предположила Валитова, у Кокорина «что-то, наверное, накопилось». Она связывает случившееся с чемпионатом мира по футболу, который «прошел мимо» футболиста, хотя Кокорин «готовился к нему четыре года».

Валитова заявила, что Кокорину «было психологически очень тяжело весь чемпионат мира». При этом она признает, что «это не оправдывает» спортсмена, так как его поведение «нельзя оправдать».

Сама женщина «не может ни на что сейчас обижаться», поскольку «хочет только того, чтобы» ее гражданский муж «был рядом, рядом с ребенком, вышел на свободу». Она заявила, что «главная мысль» Кокорина сейчас «в том, что эта глупость может лишить многого его ребенка».