Трамп попросил не считать его ребенком

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал свое отношение к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну, но признал, что «может ошибаться». Ведущая CBS указала, что лидера КНДР обвиняют в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы, на что Трамп ответил: «Мне известно об этих вещах, я не ребенок».

Как заявил президент США, контакт с северокорейским лидером все равно остается положительным явлением, передает РИА «Новости».