Сирия заявила в ООН о военных преступлениях США

МИД Сирии направил в ООН требование расследовать применение коалицией во главе с США запрещенного белого фосфора при авиаударе в Хаджине, сообщает САНА.

Письма направлены ООН и председателю СБ ООН. В них применение фосфора названо «ставшим привычным и устойчивым» поведением коалиции США. В результате, как отмечается, погибли или получили ранения мирные жители – женщины и дети, передает РИА «Новости».

Сирия призывает СБ ООН взять ответственность по обеспечению мира и безопасности на себя, а также «провести международное расследование этих преступлений, осудить их и принять немедленно меры по их прекращению и недопущению их повторения».

Также Сирия просит покончить с «незаконным враждебным присутствием сил США и других стран на территории САР».

В субботу сообщалось, что коалиция нанесла авиаудары с применением белого фосфора по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли несколько мирных жителей.

В США открестились от использования белого фосфора при ударах в Сирии.