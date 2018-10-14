США открестились от использования белого фосфора при ударах в Сирии

США используют в Сирии только разрешенные боеприпасы, заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

При этом он заявил, что возглавляемая США коалиция «не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций», передает ТАСС.

Робертсон утверждает, что коалиция «наносит только обоснованные удары по военных целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности».

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили, что коалиция нанесла за сутки 14 авиаударов в районе города Хаджин, передает РИА «Новости».

Как заявляет SDF, боевики террористической организации «Исламское государство*» использовали песчаную бурю в районе Багуз и напали на позиции SDF. Также была проведена атака в районе эль-Бахры. Боевики напали на лагерь беженцев Хаджин.

В SDF сообщил, что террористы во время нападения захватили в заложники 130 семей.

В субботу стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещенного белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В результате погибли несколько мирных жителей.