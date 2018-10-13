Супруга космонавта Овчинина рассказала о его состоянии

Российский космонавт Алексей Овчинин приехал домой, с ним все в порядке, рассказала его супруга Светлана Овчинина.

«Он вчера прибыл домой. Все в порядке. Думаю, что в кругу семьи он очень быстро восстановится и морально, и физически», – цитирует ТАСС интервью Овчининой телеканалу НТВ.

Она отметила, что не пустила бы супруга в следующий полет, была бы ее воля.

«Но они люди государственные, поэтому у меня нет выбора», – сказала она.

О том, что со здоровьем космонавта все в порядке, говорят и медики.

«Экипаж сразу по прилету в Москву прошел дополнительное медицинское обследование, которое подтвердило, что с ними все в порядке», – сказал источник агентства.



По его словам, Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг уже встречались с комиссией на Байконуре. Американец скоро вернется в США. «А Алексею Овчинину комиссия по мере работы будет задавать вопросы. По большому счету, все понятно, поэтому от экипажа нужна минимальная информация», – отметил он.

Ранее в субботу в Роскосмосе заявляли о намерении ходатайствовать о награждении членов экипажа корабля «Союз МС-10» и сотрудников аварийно-спасательных служб.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что новый полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга на Международную космическую станцию запланирован на весну будущего года.

Напомним, 10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Обоим членам экипажа удалось выжить.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.