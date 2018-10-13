Роскосмос намерен ходатайствовать о награждении экипажа «Союза» и спасателей

Роскосмос будет ходатайствовать о награждении членов экипажа корабля «Союз МС-10», а также сотрудников аварийно-спасательных служб, участвовавших в спасении космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Руководство Роскосмоса намерено «ходатайствовать о награждении за высокопрофессиональные действия и мужество членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10», передает ТАСС.

Также к наградам представят сотрудников аварийно-спасательных служб, задействованных в операции по спасению экипажа «Союза».

Ранее сообщалось, что найденные обломки «Союза» выложат по контуру ракеты для изучения на заводе «Прогресс».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.