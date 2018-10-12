Участник программы кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС рассказал, как будет управлять Курской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт заявил, что планирует оставить основную команду экс-главы региона, и назвал Курскую область «крепким середняком».

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев в пятницу представил чиновникам администрации Курской области и депутатам областной думы врио главы региона Романа Старовойта.

«Роман Владимирович Старовойт назначен [временно] исполняющим обязанности губернатора Курской области», – сказал Щеголев, передает ТАСС.

Старовойт подчеркнул, что с большой ответственностью приступает к исполнению обязанностей. «Я с большой ответственность, с честью принял предложение президента возглавить мой родной регион, родной по рождению. Я с глубоким уважением отношусь к Александру Николаевичу [Михайлову] как к высококлассному профессионалу, который долгое время возглавлял Курский регион», – заявил врио губернатора.

Щеголев также поблагодарил управленческую команду Михайлова за многолетний труд.

После представления коллегам Старовойт заметил, что не планирует масштабных кадровых перестановок в администрации региона, учитывая показатели, достигнутые в некоторых отраслях.

«Курская область – это крепкий середняк сегодня, несмотря на свои скромные размеры.

Те показатели, которые есть во многих отраслях, в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве – действительно, Курская область находится на лидирующих позициях. Наверное, есть смысл оставлять костяк команды, но необходимы и некоторые обновления по понятным причинам», – сказал он.

Врио губернатора отметил, что собирается заняться развитием любительского спорта в регионе.

«Я активно занимаюсь спортом, биатлонист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. (...) Я являюсь членом попечительского совета Союза биатлонистов России, Федерации биатлона Санкт-Петербурга. Я думаю, нам удастся и в Курской области поднять любительский спорт, дополнительный импульс привнести, помогать профессиональным спортсменам, я на это очень рассчитываю», – сообщил Старовойт.

Ранее проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров выразил надежду, что врио губернатора Курской области Старовойт после назначения продолжит обучение по программе развития кадрового управленческого резерва.

Старовойт проходит обучение во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.