Кокорину и Мамаеву предрекли будущее «тюремной элиты»

Бывший заключенный рассказал о возможном тюремном будущем футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых могут поместить в СИЗО за драку.

В тюрьмах любят российский футбол, а также игроков, совершивших преступление, уверяет экс-заключенный. «Любой уступит свою койку нашему футболисту, тем более такому, даже если тот совершил преступление. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге становятся изгоями и петушарами», – цитирует собеседника «360».

Кокорин и Мамаев, по его мнению, имеют все шансы «стать элитой в преступных кругах». Заключенные оценят их футбольный талант, известность и отсутствие страха.

«Тут я за футболистов. Ну помахались кулаками, они же мужики, а не парикмахеры. В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками, тем более они отделали дармоедника (чиновника – прим. ВЗГЛЯД). Это всегда в почете», – пояснил экс-заключенный.

В тюрьме футбол является едва ли не главным развлечением, добавил он.

«У нас были свои команды, и некоторые мужики, кто играл лучше остальных, даже брали себе кликухи с фамилиями футболистов. Например, у нас был свой Месси – он сидел за наркоту и был авторитетом», – рассказал бывший арестант.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Кокорина и Мамаева могут поместить в СИЗО.

«Учитывая обстоятельства задержания Мамаева и Кокорина, а также общественный резонанс, вероятнее всего, будет ходатайство об их аресте. Окончательное решение пока не принято», – сказал собеседник, передает РИА «Новости».

Еще два участника драк сейчас опрашиваются, официально они не задержаны, отметил источник.

Ранее полиция задержала брата Кокорина и еще двух предполагаемых избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Сейчас футболисты находятся в изоляторе временного содержания УВД Северо-Восточного административного округа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое будущее может ждать Кокорина и Мамаева.