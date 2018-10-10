Экипаж «Союза» самостоятельно принял решение об отделении капсулы от ракеты

Экипаж корабля «Союз МС-10» сам принял решение об отделении капсулы от ракеты, заявил председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

Беккер сообщил на брифинге в Астане, что, по предварительным данным, «на 12-й секунде полета после отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля, и в результате чего произошло приземление капсулы в районе города Жезказган», передает РИА «Новости».

Он добавил, что астронавты не нуждались в помощи и сами вышли на связь, приземление капсулы прошло штатно. Поисковые группы их уже подобрали, в данный момент они направляются в Байконур. Состояние членов экипажа «нормальное».

Председатель комитета по ЧС МВД Казахстана сообщил также, что Москва и Астана создадут правительственную комиссию по расследованию инцидента. В нее войдут «все заинтересованные государственные органы».

Ранее источник сообщил, что у членов экипажа корабля «Союз МС-10», который неудачно стартовал в четверг с Байконура, были обнаружены проблемы со здоровьем, их состояние «не вполне хорошее».

До этого были озвучены обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков рассказал о системах корабля, благодаря которым оба космонавты остались живы. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения космонавтов.