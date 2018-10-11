На арсенале под Черниговом продолжаются взрывы

Одиночные взрывы низкой интенсивности фиксируют на двух площадках арсенала под Черниговом; при этом значительно уменьшилось задымление, сообщила пресс-служба минобороны Украины со ссылкой на начальника управления коммуникаций и прессы Алексея Чернобая.

По данным на 10.30 (совпадает с мск) «пожар на технической территории ликвидирован, наблюдаются одиночные взрывы низкой интенсивности на двух площадках, где происходят тления», а также «значительно уменьшилось задымление», передает ТАСС.

В данный момент на технической территории арсенала работают девять пожарных танков ГПМ-54, три инженерные машины разграждения (ИМР), два пожарных самолета АН-32П от госслужбы по ЧС и 9 пожарных машин. Уже осуществлено девять сбросов воды.

Саперы продолжают работы по разминированию административной территории арсенала и населенных пунктов возле склада.

Таким образом, пожар на арсенале почти ликвидирован, передает РИА «Новости» слова Алексея Чернобая со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Напомним, взрыв на военном складе под Черниговом произошел 9 октября. Минобороны Украины заявило, что к инциденту причастны диверсанты.