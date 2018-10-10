Дзюба прокомментировал историю с Кокориным и Мамаевым

Футболист сборной России Артем Дзюба в интервью не пожелал говорить о коллегах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, сообщив, что подобные темы обсуждаются на передачах у ведущего Андрея Малахова.

«Нам удалось показать, что мы не зажравшиеся какие-то. Мы защищаем честь страны в сборной. Да, можем завтра проиграть, но мы отдадим все. Так что в сборной мы не думаем ни о каких других темах. Даже не обсуждаем между собой. Есть специальные программы, с Малаховым там, которые все обсуждают околофутбол», – сказал Дзюба в комментарии для Sport24.

Ранее 10 октября главный тренер сборной Станислав Черчесов также отмечал, что эпизод с избиением Кокориным и Мамаевым чиновника не касается команды.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев избили чиновника Дениса Пака в московском заведении.