В СМИ появилось свидетельство «в пользу» Кокорина и Мамаева

По словам одного из очевидцев драки между футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, они атаковали водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука якобы из-за его грубости по отношению к девушке.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, такси все не ехало. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси и села на заднее сиденье. Водитель крайне грубо, с матом стал ее выгонять. Ситуацию увидел Павел Мамаев, который, поняв, что девушка ошиблась, вытащил ее из автомобиля», – приводит слова очевидца «Росбалт».

Он отметил, что после этого водитель вышел и начал «орать на ребят матом», при этом использовал «одно совсем обидное слово».

«Александр и Павел выросли в простых семьях. Короче, за такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это», – заявил очевидец.

После этого, как он утверждает, водитель отбросил руку жестикулировавшего Мамаева и ударил его по лицу. Футболист отлетел в сторону, после чего якобы и началась драка.

«Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», – заявил он.

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им грозит реальный срок. Дело ведет Главное следственное управление московского главка МВД. Дело утяжелили со статьи «Побои» до статьи «Хулиганство».

Футболисты пока не явились на допрос, вечером в среду их могут объявить в федеральный розыск.

Адвокат Умалат Сайгитов утверждает, что спортсмены извинятся перед пострадавшими.