Приамурский минздрав объяснил выдачу зарплаты врачу мелочью

В министерстве здравоохранения Амурской области прокомментировали ситуацию с педиатром, работающим в детской поликлинике города Зеи, которая получила часть зарплаты монетами в мешках.

В минздраве Приамурья заявили, что врачу выдали зарплату «тем номиналом, что был в банке на данный момент», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что участковый педиатр Тамара Голубцова получила зарплату за сентябрь наличными в кассе поликлиники: из 57 тыс. рублей 21 тысячу ей выдали купюрами, а остальное предложили забрать монетами в банковских мешках.

Региональная газета «Амурская правда» сообщила, что вес мешков составил 15 и 20 килограммов, до дома женщины их довез водитель скорой помощи.

Врач считает, что зарплату ей выдали монетами, так как она отказалась оформить банковскую карту для перевода денег.

В прокуратуре Приамурья пообещали дать комментарий в четверг.