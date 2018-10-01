Медведев утвердил главные направления работы кабмина на шесть лет

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил основные направления деятельности российского правительства на период до 2024 года.

Документ является ключевым в стратегическом планировании российского кабмина. В пресс-службе правительства пояснили, что он определяют основные цели, задачи и приоритеты политики в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу, передает ТАСС.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.