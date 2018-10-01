Джонсон опубликовал высмеивающее Мэй фото

Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон высмеял британского премьер-министра Терезу Мэй, сделав фотографию посреди пшеничного поля.

На фотографии, опубликованной Sky News, Джонсон стоит посреди поля, размахивая руками и делая вид, будто бежит. Снимок был сделан возле дома бывшего министра в Оскфордшире.

Boris Johnson mocking Theresa May by running through a scrubland of inedible grasses while hoping voters believe it's actually wheat is the most perfect Brexit metaphor of conference season so far... pic.twitter.com/NrJT7Ulf1r — NewsThump (@newsthump) 1 октября 2018 г.

В 2017 году Мэй в одном из интервью заявила, что самым хулиганским поступком ее детства была пробежка по пшеничному полю. Признание стало поводом к многочисленным шуткам в ее адрес.

Отношения между Джонсоном и Мэй обострились после его ухода из правительства Британии. в июле Джонсон обвинил Мэй в намерении сделать Великобританию «вассальным государством» ЕС из-за планов сохранить зону свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. После этого Мэй отправила Джонсона в отставку.