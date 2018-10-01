Первокурсника нашли мертвым после посвящения в студенты в Подмосковье

Следователи выясняют причину смерти подростка, отмечавшего на турбазе в Московской области посвящение в студенты.

17-летнего парня обнаружили мертвым 30 сентября в одном из номеров турбазы в Солнечногорском районе. По данному факту организована проверка. Уже известно, что накануне подросток вместе с другими первокурсниками отмечал на базе отдыха день посвящения в студенты.

На теле молодого человека нет признаков насильственной смерти, сообщает ГСУ СК по Московской области. Сейчас опрашивают свидетелей, назначена судмедэкспертиза, изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха.ъ

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в последнее время день первокурсника в России нередко заканчивается скандалами и трагическими случаями.