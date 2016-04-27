Студенты ведут себя как средневековые крестьяне

Тюменский скандал с голыми первокурсниками вышел на федеральный уровень: в Госдуме предложили запретить студентам отмечать какие-либо праздники за пределами вузов. Такие предложения возникали и ранее, разумеется, без малейшего эффекта. По большому счету это разговор не о морали. Это разговор о неумении жить в новую технологичную эру.

«Посвящения в студенты» почти каждый год становятся поводами для сексуальных скандалов. В Тюмени, к счастью, обошлось без изнасилования, как в Москве в 2015 году, когда двое студентов МАДИ в туалете ночного клуба надругались над 17-летней девушкой. Позднее она пыталась покончить с собой, а насильники получили по девять и девять с половиной лет лишения свободы.

Кроме того, на этот раз все участники скандала были совершеннолетними, в отличие от «голого посвящения» 2016 года в Кемерово, где первокурсники исторического факультета разделись догола на турбазе, пытаясь «установить рекорд», связав самую длинную веревку из одежды. Чересчур азартных студентов отчислять не стали, а вот директора Института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ и двух его заместителей уволили, заодно запретив первокурсникам проводить «посвящения» на выезде.

В тюменском случае вузы вообще не имели отношения к организации оскандалившегося мероприятия. Просто посвященная началу учебного года вечеринка в ночном клубе вылилась в «веселые конкурсы» вроде «народного стриптиза» и имитации орального секса посредством банана.

Как говорится на сайте СК, «по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области организована доследственная проверка». Из этого сообщения совершенно непонятно, в нарушении какого закона подозревают студентов и организаторов вечеринки. Ни в одном из российских кодексов нет статьи непосредственно за раздевание, иначе пришлось бы запретить пляжи.

Как правило, обнажение в неуместных для этого местах наказывается по статье 20.1 (мелкое хулиганство) штрафом от 500 до 1000 рублей. Однако вечеринка была в формате 18*+, поэтому СК вряд ли удастся доказать факт «неуважения к обществу». Но если организаторы отнеслись к проверке возраста участников спустя рукава, гипотетически у них могут некоторые проблемы, что, впрочем, маловероятно.

Похоже, как это обычно и бывает (за вычетом явной уголовщины в виде изнасилования), медийный эффект от события оказался куда значительнее юридических последствий. Вроде бы уже даже появилась информация, что наиболее активно раздевавшиеся девушки далеко не первокурсницы и не факт, что вообще студентки.

Но даже если они учатся, отчислять их не за что. За пределами вуза совершеннолетние студенты могут вести себя как угодно. Это их частная жизнь, которая не касается никого, включая администрацию образовательного учреждения.

«От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год» – этот принцип не меняется веками.

Таким образом, комментарии о падении нравов среди молодежи, заполнившие соцсети и статьи на фоне тюменского скандала, не имеют ничего общего с действительностью. Раньше «жгли» не хуже: студенческие общежития считались «гнездами разврата» даже в пуританские советские времена, а до революции студенты были завсегдатаями дешевых борделей.

Антон Чехов писал о главном студенческом празднике:

«Татьянин день – это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла».

Всерьез возмущаться тем, что студенты напиваются и раздеваются, могут только «профессиональные моралисты». Причем, как показывает практика, именно у любителей повозмущаться чужим моральным обликом особенно часто находятся тайные страсти.

В США автор «Книги о добродетелях» бывший министр образования Уильям Беннет оказался лудоманом, проигрывающим миллионы в казино. Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Деннис Хастерт, громко осуждавший Билла Клинтона за «аморальность», оказался педофилом и коррупционером одновременно.

Принципиальное отличие современных студенческих вечеринок, «посвящений» и прочих непотребств от аналогичных мероприятий прошлых поколений – наличие портативной видеокамеры практически у каждого участника и зрителя. Все последние скандалы, включая изнасилование в туалете, стали громкими медийными событиями исключительно благодаря видеозаписям. Если бы студенты сдавали смартфоны в камеру хранения на входе в клуб или турбазу, об их забавах никто бы не узнал, как это было в 1990-е годы, когда общественные нравы были куда распущеннее, чем сейчас.

Кстати, на видеозаписях из тюменского клуба видно, что происходящее на сцене массово снимают на смартфоны, но никого из раздевающихся на сцене это не смущает.

Пожалуй, именно эти изменения в реальности, а отнюдь не моральный облик молодежи, достойный повод для обсуждения. Ведь ни авторы, ни герои видеозаписей совершенно не думают о последствиях.

Опять-таки, многие массовые избиения снимались на видео именно подростками-агрессорами, после чего они без какого-либо страха перед наказанием выкладывали записи в интернет.

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С одной стороны, ничего нового в этом явлении тоже нет: молодежь во все века плохо умела просчитывать последствия своих действий. Но в последние несколько лет началась массовая видеофиксация того, что прежде оставалось «за кадром», – избиений, изнасилований, стриптиза, катания на крышах электричек и прочих способов нанести физический и моральный вред другим и себе.

Мы присутствуем при резкой смене технологического уклада. Но люди, в том числе молодежь, для которой возможность зафиксировать происходящее на видео в любой момент не является чем-то новым и странным, ведут себя «по старинке», словно их никто не видит. Они как будто не понимают, что видеозаписи в условиях интернета хранятся практически вечно, и посмотреть на их пьяный студенческий стриптиз (или на что похуже) смогут и внуки, и правнуки.

Или – наоборот, понимают, но не видят в этом ничего страшного, как не считали чем-то зазорным общее мытье в бане или прыгание голышом через костер на Ивана Купалу их крестьянские предки.

Технически наш мир изменился очень сильно, а психологическое осознание этих изменений запаздывает или возрождает у людей архаические нормы поведения. Это действительно стоит обсуждать и думать о том, как сделать эти перемены менее болезненными для общества.

Но повторимся – молодежь совершала (и будет совершать) глупости всегда. При этом попытка «профессиональных моралистов» призвать к порядку может иметь строго обратный эффект. Например, попытка отчислить студентов, которые исполнили эротический танец в общежитии, привела к флешмобу – десяткам повторений и «видео поддержки», в том числе за рубежом.