КНДР: Северокорейское оружие не нацелено на Россию

Оружие Северной Кореи нацелено на США, но не на Россию, Южную Корею или Китай, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление официальных представителей КНДР.

Ядерная программа КНДР не является спорным вопросом в отношениях между Северной и Южной Кореей, заявил официальный представитель КНДР, передает Reuters в Twitter. Однако он подчеркнул, что обсуждение ядерной проблемы может негативно повлиять на межкорейские связи.

Первый раунд переговоров по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР начался во вторник утром в демилитаризованной зоне, на территории приграничного пункта Пханмунджом.

По итогам встречи Северная и Южная Корея договорились о возобновлении переговоров по военным вопросам, а также об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018 в Пхенчхане.

Напомним, в воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын велел работать над улучшением отношений с Южной Кореей.