Ким Чен Ын велел работать над улучшением отношений с Южной Кореей

Пхеньяну необходимо стремиться к нормализации отношений с Сеулом, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в обращении к нации.

Ким Чен Ын «четко обозначил», что КНДР нужно «решительно придерживаться политики», которая позволит добиться значительного прогресса «в деле самодовлеющего объединения», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Указывается, что следует «улучшать связи между Севером и Югом», а не «ворошить прошлое».

ЦТАК заявило о необходимости объединить усилия КНДР и Республики Корея для прекращения эскалации напряженности в регионе. При этом имеется в виду не только «нормализация межкорейских отношений», но и примирение, «добровольное объединение» нации.

Однако ЦТАК указывает, что развитию отношений в этом направлении мешает «наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов».