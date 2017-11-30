Памфилова ответила на критику решения по Навальному со стороны Запада

Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала, что заявление Евросоюза о недопуске блогера Алексея Навального к выборам президента России в 2018 году вызывает недоумение и не основано на нормах международного права.

«Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права», – сказала Памфилова на заседании ЦИК, передает ТАСС.

В Евросоюзе ранее заявляли, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости. МИД России называл необоснованной реакцию ЕС.

Напомним, в конце декабря Центризбирком России отказал Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.