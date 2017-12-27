МИД назвал необоснованной реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному

Москва считает необоснованной реакцию Евросоюза на отказ блогеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Калин отметил, что ЕС ссылается на решение ЕСПЧ по приговору 2013 года, однако в феврале 2017 суд в Кирове повторно признал Навального по делу о хищении. «Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

В Евросоюзе ранее заявили, что сомневаются в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента после отказа в регистрации Навального из-за неснятой судимости.

В понедельник Центризбирком России отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения на выборах президента из-за неснятой судимости. Юристы сочли решение ЦИК законным.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала «чудовищным» то, что «либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо».