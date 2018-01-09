По подозрению в связях с мафией задержаны четыре итальянских политика

Полицейские Италии и Германии в ходе совместной операции задержали 169 человек, в том числе четырех итальянских политиков, подозреваемых в связях с мафиозной группировкой «Ндрангета».

Глава администрации итальянской провинции Кротоне и три мэра населенных пунктов Италии подозреваются в предоставлении подрядов на выполнение муниципальных работ членам «Ндрангета» в обмен на поддержку в ходе избирательной кампании, передает ТАСС со ссылкой на газету «Репубблика».

Задержания производились на территории обеих стран. В ходе операции было изъято ценностей и имущества на сумму порядка 50 млн евро.

Отмечается, что «Ндрангета» считают самой влиятельной теневой организацией Италии.

Напомним, в октябре 2017 года на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в третий раз открыли дело о связях с мафией.