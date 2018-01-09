ВЦИОМ изучил мнение россиян о ситуации в стране

Индексы социальных оценок относительно личной жизни и ситуации в стране выросли: большинство россиян довольны жизнью, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным ВЦИОМ, индекс социальных оценок относительно личной жизни по данным телефонного опроса в конце года составил 69 пунктов. Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране в 2017 году вырос до 50 пунктов в декабре, передает ТАСС.

Социологи отмечают, что оценки ситуации в личной жизни и в стране в целом в 2017 году превысили кризисные показатели. Очень хорошей, хорошей или скорее хорошей жизненную ситуацию назвали 83% опрошенных. Что касается положения в стране, 73% опрошенных назвали его положительным или нейтральным.

Положительную динамику показал и индекс социальных ожиданий: к концу 2017 года он вырос до 23 пунктов. При этом 37% респондентов все еще считают, что худшие времена ждут нас впереди, 34% заявили, что они уже позади, а 20% сказали, что самые большие сложности страна переживает именно сейчас.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса, тем более оптимистично настроены респонденты.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ- Спутник» проведен 25-27 декабря 2017 года, объем выборки 1,8 тыс. человек, максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Напомним, ранее россияне назвали невысокие доходы и низкий уровень жизни главными проблемами страны.