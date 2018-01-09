Пушков заявил о «важном сдвиге» в разрешении сирийского конфликта

Сенатор Алексей Пушков заявил, что прекращение военной поддержки сирийским боевикам Саудовской Аравией должно частично способствовать урегулированию конфликта в Сирии.

«Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. Там пришли к выводу, что война против Дамаска – дело гиблое», – написал Пушков в Twitter.

По его мнению, такое решение Саудовской Аравии является «важным сдвигом» в разрешении сирийского конфликта.

Напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 24 декабря уведомил лидеров так называемой сирийской оппозиции, воюющей против сирийских правительственных войск, что Эр-Рияд прекратит оказывать им военную поддержку.