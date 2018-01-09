Эр-Рияд лишил сирийскую оппозицию военной поддержки

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 24 декабря уведомил лидеров так называемой сирийской оппозиции, воюющей против сирийских правительственных войск, что Эр-Рияд прекратит оказывать им военную поддержку, сообщили источники среди представителей боевиков.

По словам осведомленных источников, во время встречи Джубейр заявил, что противостоящим Асаду боевикам стоит сконцентрировать усилия на заключении политических договоренностей с Дамаском на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, который состортоится в январе, передает ТАСС со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Глава саудовского МИД тогда также выразил мнение, что если лидеры так называемой сирийской оппозиции лучше подготовятся к консультациям в Сочи, то они создадут более оптимальные условия для заключения соглашения о политическом переходе.

Как отмечает издание, данный шаг Саудовской Аравии подчеркивает успех российских дипломатических усилий по формированию будущего Сирии после завершения там боевых действий.

По мнению издания, российский план начинает конкурировать с официальным процессом под эгидой ООН, который уже пять лет продолжается в Женеве. Так, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура без лишней огласки хочет занять место за столом переговоров в Сочи и подталкивает Саудовскую Аравию и так называемую сирийскую оппозицию принять участие в этих консультациях, говорится в статье.

Все это говорит о том, что Вашингтон в деле политического урегулирования в Сирии уходит на второй план, заключает издание.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, в котором стороны обсудили ситуацию в Сирии и Йемене.

Ранее высокопоставленный представитель сирийской оппозиции заявил, что хотя Вашингтон и продолжает заявлять о необходимости отставки Башара Асада, Соединенные Штаты, как и другие страны, «сдались российскому видению» урегулирования в Сирии.