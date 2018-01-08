Американка собралась выйти замуж за тетрис

Жительница Флориды Нурул Махджабин Хассан заявила, что собирается выйти замуж за тетрис, с которым она состоит в отношениях более года, проводя за игрой до двенадцати часов в день.

По словам двадцатилетней девушки, на новые отношения она решилась после разрыва отношений с калькулятором по имени Пьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Metro.

«Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, – понимаешь, что это человек, который тебе подходит», – говорит девушка.

Издание отмечает, что девушка никогда не была влюблена в представителей человеческого рода, а только в роботов и неодушевленные предметы, например, осциллоскоп. Сейчас Хассан приобретает различные вещи, связанные с игрой, выражая таким образом свою преданность новому избраннику.

Хассан даже заявила, что планирует выйти замуж за тетрис после окончания обучения.

Издание объясняет заявления девушки чувством сексуального влечения к неодушевленным предметам.

Напомним, летом 2016 году журнал Time признал «Тетрис», созданный советским программистом Алексеем Пажитновым в 80-х, лучшей видеоигрой в мире.