СМИ сообщили о намерении Терезы Мэй уволить шесть министров

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается объявить о перестановках в правительстве, уволены будут шесть министров, сообщила газета Sunday Times.

Эти министры признаны «балластом» из-за низкой эффективности, передает «Интерфакс».

Кроме того, отмечает Sunday Times, британские законодатели могут потерять места в парламенте, если в их адрес прозвучат обвинения в домогательствах, передает РИА «Новости».

По распоряжению Терезы Мэй инициативу предложит специальная группа по борьбе с домогательствами при парламенте после скандалов вокруг парламентариев и членов правительства.

В последние месяцы целый ряд парламентариев и членов правительства оказались в центре скандалов с сексуальными домогательствами.