Подарки в рамках акции Putin Team получили 3,5 тыс. воспитанников детдомов

Участие в акции «Я тоже доброволец», старт которой дали певица Нюша и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, приняли 88 человек, поздравившие воспитанников 22 детских домов.

Акция #ятожедоброволец началась с того, что 20 декабря 2017 года певица Нюша и ее муж Игорь Сивов, поддержав команду Putin Team, запустили эстафету добрых дел, посетив один из подмосковных детских домов и поздравив детей с наступающим праздником.

«Через различные социальные сети об акции Нюши узнали знаменитости и обычные люди, очень многие поддержали начинание. На сегодняшний день общее количество последователей акции составляет 88 человек, из которых 12 – медийные личности», – говорится в сообщении на странице сообщества Putin Team в соцсети Вконтакте.

К 6 января подарки от добровольцев получили около 3,5 тыс. ребят в 22 детских учреждениях в 13 российских городах.

К акции может присоединиться любой желающий, для этого необходимо отправить письмо на почтовый адрес Info@putinteam.ru.

Благотворительную акцию также поддержали DJ Smash и актер Александр Носик.