Актер Александр Носик поддержал Putin Team

Работу движения Putin Team («Команда Путина») поддержал актер Александр Носик, об он сам сообщил на своей странице в социальной сети.

«Поддержал благотворительную акцию певицы Нюши и деятельность движения Putin Team», – написал он на своей странице в Instagram, отметив, что приехал в Ижевск с подарками для детей из Республиканского детского дома.

«Давайте в наступившем году делать добро, это очень приятно, и вовсе не так сложно, как кажется!» – призвал актер.

Запись сопровождается хештэгами #ятожедоброволец, #КомандаПутина, #PutinTeam.

20 декабря певица Нюша и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию.