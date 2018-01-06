Трамп обвинил Клинтон в «сговоре» с ФБР и Россией

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон состояла в «сговоре с ФБР и Россией».

Трамп заявил в Twitter, что утверждения о его «сговоре» с Москвой – «мистификация». По его словам, теперь «ясно», что единственный «сговор» существовал только «между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией».

По мнению Трампа, именно с этим связаны «атаки по всем фронтам»: «лживые» новости и «липовая» книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

«Лучше бы старались выиграть выборы», – посетовал Трамп.