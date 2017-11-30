Президент Латвии уравнял ветеранов Красной армии и СС

Латвийский президент Раймондс Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем, кто принимал участие в боевых действиях на территории страны в составе регулярных армий как СССР, так и нацистской Германии.

На статус участника войны смогут претендовать только те, кто являлись гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года – день, который в республике считают началом «периода оккупации», передает ТАСС со ссылкой на газету Latvijas Vestnesis.

Закон не будет распространяться на местных преимущественно русскоязычных неграждан, а также натурализовавшихся неграждан.

Ранее латвийский Сейм в окончательном чтении принял закон, уравнивающий граждан Латвии, которые воевали на стороне СССР, и пособников нацистской Германии. В Совфеде заявляли, что этот закон на долгие годы ухудшит отношения Латвии с Россией.

Отметим, что это не первый закон, которым Латвия хочет уравнять СССР и нацистскую Германию.