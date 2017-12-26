Совфед прокомментировал латвийский закон о ветеранах СС и Красной Армии

Принятый в Латвии закон, уравнивающий ветеранов СС и Красной Армии, на долгие годы ухудшит ее отношения с Россией, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Это абсолютно недопустимый закон. Он направлен на искажение истории, на то, чтобы уничтожить историческую память. Безусловно, его принятие ухудшит отношения России с Латвией на долгие годы», –передает РИА «Новости» слова Джабарова.

В повестке дня Совета Федерации на вторник значится одобрение заявления в связи с принятием в Латвии закона, приравнивающего ветеранов Великой Отечественной войны к нацистам.

Ранее законопроект был предложен комиссией сейма по правам человека и общественным делам, чтобы «оценить заслуги» граждан Латвии, которые во время Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других стран участвовали в вооруженной борьбе против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.



Напомним, латвийский Сейм в окончательном чтении принял закон, уравнивающий граждан Латвии, которые воевали на стороне СССР, и пособников нацистской Германии. Это не первй закон, которым Латвия хочет уравнять СССР и нацистскую Германию.