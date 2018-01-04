Предложено ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах

Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой введения черных списков дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования, предложение передано комитету Госдумы по транспорту и строительству.

Зампред организации Илья Зотов пояснил RT, что речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для покупки билета необходим паспорт.

По его словам, такие профилактические меры защитят пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Он уверен, что люди смогут активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, если будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута.

Авторы инициативы считают, что решение о создании черного списка должен принимать перевозчик. При этом «дебоширу» нельзя будет отказать в проезде, если до пункта назначения можно добраться лишь одним видом транспорта.

В Госдуме сообщили, что, скорее всего, депутаты поддержат предложение.

Напомним, с декабря право создавать черные списки нарушителей порядка получили авиаперевозчики. В списках «Аэрофлота» уже числятся более 10 тыс. человек.