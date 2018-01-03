Российская туристка погибла в Бельгии после падения на льду в Новый год

Туристка из России скончалась в бельгийском городе Брюгге после травм, полученных на катке в новогоднюю ночь.

В Новый год 43-летняя женщина упала во время катания на коньках, сильно ударилась головой и потеряла сознание, сообщает RT со ссылкой на Het Nieuwsblad. От госпитализации она отказалась.

Инцидент произошел на катке на территории рождественской ярмарки. Ночью каток был закрыт для посещения.

Утром туристку привезли в больницу в критическом состоянии, где она умерла. Сообщается, что местная полиция расследует смерть россиянки.